Battlefield 2042 satte nesten ny Steam-rekord for antall samtidige spillere denne helgen

Battlefield V fra 2018 ble en kommersiell fiasko for EA, og forventningene til oppfølgeren Battlefield 2042 var høye da det ble lansert for snart to år siden. Men dessverre ble det enda verre, og omtrent to måneder etter lanseringen hadde 90 % av spillerne gått videre til andre ting.

Siden den gang har antallet samtidige spillere holdt seg på et svært lavt nivå på Steam, og tidvis har det til og med blitt slått av eldre titler i serien, som Battlefield 1 fra 2016. Men som vi har sett mange ganger før lønner hardt arbeid seg ofte til slutt når utviklerne leverer det de har lovet. Og i løpet av helgen har det vært gratis å spille Battlefield 2042, og dette var noe mange gamere ønsket å sjekke inn.

Som SteamDB har avslørt, nådde spillet en topp på 102 009 spillere i løpet av det siste døgnet - noe som er veldig nær rekordhøyden på 105 397 spillere fra da spillet ble lansert i 2021. Disse tallene viser at spillet har fått god omtale, og at folk faktisk ble værende og spilte over lengre tid. Hvor mange av disse spillerne som vil fortsette å spille nå som gratisperioden er over, gjenstår å se, men det ser ut til at Battlefield 2042 i det minste kan få en mindre oppblomstring etter noen tøffe år.

Er du villig til å gi Battlefield 2042 en ny sjanse til å sjekke ut alle forbedringene?