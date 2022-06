Battlefield 2042 Season One: Zero Hour starter i morgen

HQ

EA og DICE er endelig klare til å uttale seg konkret om den første sesongen av Battlefield 2042, og spillere over hele verden kan snart oppleve det nye innholdet. Den heter "Season One: Zero Hour", og denne store oppdateringen legger til nytt innhold i form av et vertikalt kart kalt Exposure, en ny Specialist ved navn Lis - og det hele skjer allerede i morgen, torsdag.

Exposure foregår i den canadiske villmarken, og her må du enten kjempe på klipper eller i trange korridorer. I tillegg legger Zero Hour også til helikoptre.

Den nye karakteren Lis har en eksplosiv gadget kalt G-84 TGM, et styrt missil som kan gjøre alvorlig skade på tunge kjøretøy. I tillegg kommer Ghostmaker R10, en armbrøst, en BSV-M-rifle og en Smoke Grenade Launcher.

