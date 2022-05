Battlefield 2042 ser ut til å få mikrotransaksjoner

Det er ingen stor hemmelighet at Battlefield 2042 sliter for øyeblikket. Antallet aktive spillere synker stadig hver måned og Dice har ennå ikke introdusert nytt innhold...

Det har vært veldig lett å hakke ned på Battlefield 2042 allerede før spillet ble tilgjengelig, men etter måneder med dårlig nytt er det tid for noen gode nyheter. For...

Battlefield 2042 med under 1000 aktive spillere på Steam

den 12 april 2022 klokken 11:42 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Selv om Battlefield 2042 var relativt populært den første uka etter lanseringen, så ble det raskt tydelig at EA og DICE hadde et problem her, for det tok ikke lang tid...