Battlefield 2042 ser ut til å være på vei til EA Play

Det virker ganske tydelig at det blir vanskelig for EA og DICE å opprettholde den globale interessen for Battlefield 2042. Vi vet ikke engang når nytt innhold vil bli introdusert.

Men det kunne jo ha hjulpet om spillet ble tilgjengelig på tjenester som EA Play og Game Pass. Og noe tyder på at nettopp det er i ferd med å skje ganske snart. WCCFTech rapporterer at spillet, sammen med FIFA 22, fikk EA Play- og Game Pass-tagger på seg på Xbox Store i en liten periode for noen dager siden.

Disse ble fort fjernet, men de har selvfølgelig bildebevis. Og hvis det stemmer, som det mest sannsynlig gjør, så vil nok begge titlene slippes på tjenestene veldig snart. Men ingenting er bekreftet ennå, så vi får bare vente og se.