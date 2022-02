Battlefield 2042 skal fikse disse tingene fremover

HQ

Dessverre har det altså blitt slik at Battlefield 2042 allerede nærmest har blitt glemt av mange som følge av en ganske dårlig lansering, og situasjonen har ikke blitt bedre ved at tusenvis av vokale spillere føler tilbakemeldingene oversees. Nå er det i alle fall tid for å vite mer om akkurat hva fremtiden skal bringe til spillet.

EA forteller at de har bestemt seg for å utsette den første sesongen av Battlefield 2042 til tidlig i sommer. En av grunnene er at utviklerne har planlagt en rekke oppdateringer som skal komme før den tid. Disse skal fikse en rekke problemer, men noen av de vi spesifikt får vite om er at neste oppdatering vil gi oss bedre Scoreboard-oversikter, og deretter skal det endelig bli mulig å ha voice chat på alle platformer og se bedre spillerprofiler.

Samtidig nevner de at ping-systemet skal pusses på, Specialists-systemet endres, lang mer innhold og flere muligheter i Portal-modusen, en bedre skytefølelse og et par andre ting vi bare får høre litt vagt om.

Tiden får vise om disse tingene er nok til å redde Battlefield 2042 sin ære eller ei. Hva tror du?