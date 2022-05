Battlefield 2042s første sesong kommer i juni

HQ

Battlefield 2042 ble utgitt i oktober i fjor, og fra starten av var det mange som påpekte at spillet manglet innhold og variasjon. Siden da har DICE først og fremst fokusert på feilrettinger, og det har kommet på bekostning av nytt innhold.

Nå, cirka åtte måneder etter lanseringen er den første sesongen med nytt innhold i ferd med å begynne. Via spillets hjemmeside har DICE slått fast at sesongen starter i juni.

"Up next in our update schedule is the release of Season 1, currently set for release in early June. We'll be back with a full overview and Update Notes closer to its release."

Vi vet altså ikke hva denne sesongen vil tilføye.