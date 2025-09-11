Battlefield 6 bekrefter Battle Royale-modus, planlegger å starte testing denne uken

HQ

Battlefield Studios har bekreftet at det vil være en Battle Royale-modus tilgjengelig i Battlefield 6, og at testing og innsamling av tilbakemeldinger for aktiviteten starter så snart som denne uken.

Som nevnt i en artikkel på X, vil modusen forsøke å kombinere kjerneprinsippene og designelementene som vi kjenner og forventer fra battle royales med filosofien om hva som utgjør et Battlefield -spill. For dette formål forklarer Battlefield Studios ideen bak BR-modusen som følgende.

"Vi ser en flott mulighet til å tilføre Battlefield-kjernepilarene klassebasert lagspill, taktisk ødeleggelse og kjøretøykamp inn i Battle Royale-sjangeren for å skape en adrenalinpumpende spillopplevelse med høy innsats. Dette er Battlefields vri på den klassiske formelen, så du kan forvente å finne alle kjerneprinsippene i Battlefield i denne modusen; gadgets, eksplosiver, ødeleggbare miljøer og kjøretøy kan alle brukes til å sikre seieren."

Modusen testes som en del av Battlefield Labs community-drevet initiativ, og når det gjelder hva vi kan forvente av testen som planlegges denne uken, blir vi fortalt at det nye kartet vil inneholde, det vil være kjøretøy å bruke, taktisk ødeleggelse for å få stor effekt, squadplay og andre sjanser for å gjøre kampene mer tilgivende.

Ellers har Battlefield Studios noen få innovative ideer i tankene for modusen, inkludert "den farligste ringen i spill til Battle Royale som umiddelbart dreper spillere ved kontakt." Vi blir fortalt at "det er ingen som hopper inn og ut av den, ingen som bruker den som dekning, ingen som går gjennom den - hvis du blir fanget i den, er du ferdig."

Dette kommer i tillegg til klassebasert action der lagene velger klasse før de går ut i kamp, oppdrag som skal fullføres i spillet for å få bedre bytte, og progresjon som gir spillerne muligheten til å gå opp i nivå i klassene sine.

Det er uklart om dette betyr at BR-modusen vil være klar til Battlefield 6s lansering 10. oktober.