Battlefield 6s første sesong bringer to nye kart, flere våpen og til og med en tidsbegrenset modus
Det vil starte 28. oktober.
Etter hvert som vi kommer stadig nærmere lanseringen av Battlefield 6, noen av dere lurer uten tvil på hva EA og Battlefield Studios har i tankene for veikartet for spillet etter lanseringen. Dette har nå blitt avslørt.
Det vil starte 28. oktober, et par uker etter at spillet opprinnelig lanseres, og vil debutere i tre deler. Den første er kjent som Rogue Ops, og den vil legge til følgende :
- Blackwell Fields-kartet
- Strikepoint-modus
- Traverser Mark 2-kjøretøy
- SQR-300SC Carbine
- GGH-22 sidevåpen
- Mini Scout snikskytterrifle
- Skinnedeksel og LPVO-utstyr
Den andre delen kommer 18. november og heter California Resistance, og den legger til nedenstående :
- Eastwood-kart
- Sabotage-modus
- Battle Pickups-funksjon
- DB-12 hagle
- M357 Trait-sidevåpen
- Troy Angled-feste
Og til slutt vil være Winter Offensive den 9. desember, som vil inneholde følgende :
- Ice Lock Empire State-kart for tidsbegrenset arrangement
- Ice Lock: tidsbegrenset begivenhet
- Isklatring øks som nærkampvåpen
Alt dette kommer i tillegg til tilføyelser til fellesskapsopplevelsene og Portal, og viktigst av alt, sesongen vil debutere som en gratis stor oppdatering, noe som betyr at alle eiere av spillet vil kunne sole seg i dette nye innholdet. Se hele veikartet nedenfor.