Battlefield bekrefter eget studio for historiefokuserte enspillerkampanjer

HQ

Battlefield 2042 har skuffet millioner av spillere og Electronic Arts selv, så det kom ikke som et sjokk da Halo-skaperen Marcus Lehto ble hyret inn for å danne et nytt studio i Seattle som skulle lage historiefokuserte spill og moduser. Kort tid etter bekreftet EA at det da navnløse studioet sitt første prosjekt er i Battlefield-universet. Nå vet vi enda litt mer om fremtiden til Battlefield.

Byron Beede, en av franchisens ledere, avslører at Lehto sitt nye studio heter Ridgeline Games, og at det er dette studioet som altså har hovedansvaret for å lage Battlefield sine historiemoduser fremover. DICE får dermed tid og om til å utelukende jobbe på multiplayer og Frostbite-motoren mens Ripple Effect stadig lager en "helt ny Battlefield-opplevelse".

En av grunnene til at Beede åpenbart forsøker å fremheve hvor spennende fremtiden til Battlefield er som følge av dette er at han samtidig avslører at Lars Gustavsson forlater DICE etter å ha ledet arbeidet med serien i over 22 år, noe som sikkert gjør mange gamle fans nervøse for hvor universet blir tatt nå.