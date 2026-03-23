Battlefield: Hardline blir fjernet fra konsollene

EA har bestemt seg for å trekke ut støpselet på et av sine Battlefield-spill, vel ... i det minste konsollpluggen. I en ny oppdatering på sosiale medier avsløres det at Battlefield: Hardline blir avlistet på både PS4 og Xbox One, og online-tjenestene for spillet vil også avsluttes i løpet av sommeren.

Den spesifikke datoen er satt til fredag 22. mai, med denne dagen når spillet blir avlistet på digitale butikkfronter, noe som gjør det og dets DLC-er umulig å kjøpe på konsoller. Avslutningen av online-tjenester vil skje en måned senere mandag 22. juni. Eiere vil fortsatt kunne få tilgang til og spille gjennom enspillerdelen av spillet, selv om flerspillerelementet (som uten tvil er det Battlefield er mest kjent for) vil være utilgjengelig.

Til tross for denne endringen har EA valgt å skåne PC-versjonen av spillet, som vil forbli i butikkene, oppført og tilby fullt fungerende online-action i overskuelig fremtid. Dette vil kanskje ikke forbli tilfelle i all evighet, ettersom uttalelsen forklarer at PC-versjonen er trygg fra "dagens oppdatering".

Lang historie kort, hvis Battlefield: Hardline er et av Battlefield-spillene du ennå ikke har opplevd, hvis du er en konsollspiller, vil det være lurt å klokke inn i spillet i løpet av de neste månedene.