Battletoads har blitt aldersmerket i Brasil

For to år siden annonserte Microsoft at en reboot av Rares gamle beat 'em up Battletoads var under utvikling. Den gang virket det som at spillet ville lanseres i 2019, men det ble det åpenbart ikke, og Battletoads har enda ikke fått en offisiell lanseringsdato.

Men det kan kanskje hende at spillet er nærmere enn vi tror. Som Twitter-brukeren Klobrille har delt et bilde av ble Battletoads-rebooten ganske nylig aldersmerket i Brasil til både PC og Xbox One. Selv om vi selvfølgelig fortsatt ikke har en dato, indikerer denne aldersmerkningen at en annonsering kanskje ikke er så langt unna.

Gleder du deg til et gjensyn med Battletoads?