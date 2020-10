Battletoads prøvd av over en million spillere

Du ser på Annonser

Rare og Dlala Studios sitt nye Battletoads fikk nok ikke like mange meget positive anmeldelser som de hadde håpet på, men atter en gang har vi fått bevis på hva Xbox Game Pass kan gjøre.

Nå kan utviklerne fortelle at over en million spillere har testet ut Battletoads siden det ble lansert i august, men i kjent stil nevnes det ikke noe om salgstall. For å feire dette har de også gitt oss litt artige fakta om spillet. Blant annet er du ikke alene om å synes at spillet er utfordrende, for spillere over hele verden har dødd 80,037,506 ganger til sammen. Over halvparten av disse skal visst skyldes Turbo Bike-sekvensene. I tillegg viser det seg at Rash er mest populære å bruke, mens Zitz er det svakeste leddet.