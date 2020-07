Battletoads-trailer avslører august-lansering den 31 juli 2020 klokken 17:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det var ikke rent få som ble både overrasket og skuffet da vi ikke fikk se et millisekund av Diala og Rare sitt nye Battletoads-spill i Xbox Games Showcase-sendingen, men...

Battletoads blir visst både lettere og penere den 10 juni 2019 klokken 07:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Phil Spencer og Dlala Studios ønsket ikke å vise stort fra Battletoads-remaken da de ga oss en trailer i fjor. I stedet nøyde de seg med å si at det ville bli mulig å...