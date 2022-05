Batwoman legges ned etter tre sesonger

HQ

Batwoman var en storsatsing fra The CW Television Network og eksplisitt designet for å være moderne og progressiv med åpenbar støtte for LHBTQ+. Men serien fikk stort sett negativ oppmerksomhet, og selveste Batwoman (Ruby Rose) sluttet etter første sesong. Hun ble erstattet av Jvicia Leslie i andre sesong, men tilsynelatende har heller ikke dette vært noen suksess og Batwoman legges nå ned etter kun tre sesonger.

Showrunner Caroline Dries kunngjør på Twitter at det ikke blir noen sesong 4 av Batwoman og at de totalt 51 episodene er alt som skal produseres. CW Television Network eies av Warner Bros. Discovery og Paramount Global, som angivelig ønsker å selge The CW, hvor TV-giganten Nexstar skal være interessert.

Likte du Batwoman?

HQ

Takk, The Hollywood Reporter