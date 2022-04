Bauhütte presenterer elektrisk gamingseng

HQ

Det finnes et hav av spillprodukter som kan klassifiseres som like rare som de er fantastiske, og nå presenterer Bauhütte nettopp en slik ting med sin BGB-100FA. Vi snakker om en gamingseng. Den har en motorisert sengeramme som lar deg endre ryggens, benstøttens og fotstøttens posisjon, slik at du kan gå fra å ha en madrass å sove på til en stol å spille i.

Det interessante med denne er at den kan integreres med andre Bauhütte-dingser, som gjør at du kan lage en rigg som går fullstendig rundt den motoriserte sengen i sentrum. Bildet under viser et oppsett som Bauhütte har designet og viser at du ikke trenger å forlate sengen for å nyte dagen.

Takk, TechRadar