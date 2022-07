Bayonetta 3 aldersmerket av både PEGI og ESRB

HQ

HQ

Etter fire års venting siden annonseringen i 2017 fikk vi endelig se Bayonetta 3 i høst i en lengre gameplaytrailer som også avslørte at det skulle slippes i 2022. Men siden har det vært veldig stille.

Heldigvis ser det ikke ut til at dette skyldes dårlige nyheter, da vi nettopp har fått et veldig godt tegn som tyder på at vi får mer informasjon ganske snart, og at en lansering ikke er langt unna. Det er den oppmerksomme ResetEra-brukeren Vestan som noterer at Bayonetta 3 nylig har blitt aldersmerket av både ESRB og PEGI.

Spillet har fått en "M"-klassifisering i USA av ESRB og "18" i Europa av PEGI på grunn av "Violence, Blood and Gore, Partial Nudity, Strong Language". Aldersklassifiseringer skjer som regel relativt nær selve lanseringen, så vi kan nok regne med å få vite mer i nær fremtid.