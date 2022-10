Bayonetta 3 bekrefter hvem som har den nye stemmen

HQ

Platinum ga mange store forhåpninger da de endelig viste frem Bayonetta 3 igjen i sommer, men noe som delte fansen var at Hellena Taylor åpenbart ikke hadde stemmen til hovedpersonen. Utviklerne har vært meget hemmelighetsfulle om hvem det faktisk er som erstatter henne selv om de flestes antakelser viser seg å stemme.

I den nyeste utgaven av Game Informer bekrefter nemlig Yusuke Miyata at det er Jennifer Hale, som i tillegg til ekstremt mange andre store roller er kjent som Shepard i Mass Effect, Sarah Palmer i Halo og Ashe i Overwatch, som har Bayonetta sin stemme i Bayonetta 3. Dette hevder han skyldes at en "rekke overlappende omstendigheter" gjorde det vanskelig for Hellena Taylor å komme tilbake til rollen, men at Hale har overgått alle forventninger.