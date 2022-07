Bayonetta 3 får sensurert spillmodus

HQ

Mange sier at sex selger, og det ser ut til å være et budskap som Platinum Games støtter. Den japanske utvikleren har i alle fall ikke skrudd ned for nettopp det aspektet i markedsføringen av Bayonetta 3, hvor hovedpersonen ofte er ganske lettkledd. Men synes du det blir for mye av det gode, har Platinum Games en god løsning. Den såkalte Naive Angel Mode sørger for å tildekke både Bayonetta og enkelte andre karakterer litt mer:

Om Bayonetta 3 blir et bra spill - med eller uten klær - finner vi ut av den 28. oktober, når spillet kommer til Nintendo Switch.