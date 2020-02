Bayonetta og Vanquish sniker seg inn på salgslistene

Platinum Games har laget en rekke elskede spill gjennom årene, og at de har en lidenskapelig fanbase ble ekstremt klart da de startet Kickstarterkampanjen for The Wonderful 101 til de nye konsollene. Det er ikke bare dette spillet som er populært på studioets portefølje heller.

Nå har vi nemlig fått salgslistene på de britiske øyene fra forrige uke, og der har faktisk remasterene av Bayonetta og Vanquish akkurat klart å havne blant topp ti. Samtidig har tilbud på racingspill gjort sitt for at både Team Sonic Racing og Forza Horizon 4 tok massive hopp oppover listen, men utenom det består topp ti av gamle kjente. Dette betyr blant annet at Star Wars Jedi: Fallen Order gledelig nok fortsetter å selge som lyssabler. Nå får bare tiden vise om vi må vente helt til Animal Crossing: New Horizons og Doom Eternal før toppen skiftes ut, eller om Nioh 2 kanskje gjør det overraskende bra i starten før det. Her er i alle fall topp ti fra forrige uke: