Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon er ikke det siste vi får se av Umbral Witch

Bayonettas skaper Hideki Kamiya avslører at det ikke er noen plan om å avslutte serien etter Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. I stedet håper PlatinumGames å utvide universet med et nytt sett med spill.

"Vi ønsker å utvide seriens verden med en ny samling spill," Kamiya sa til Famitsu (transkribert av VGC). "Vi jobber for tiden mot det, og [Bayonetta Origins-regissør] Tinari-san og jeg har diskutert hva vi ønsker å gjøre videre. Vi har ikke snakket med Nintendo om det ennå.

Med tanke på at Bayonetta er en enormt vellykket IP, virker det rart for Nintendo å avslutte serien etter Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Uten offisiell kommentar fra plattformeieren kan vi imidlertid ikke være sikre på seriens fremtid. Makoto Okazaki, produsenten av Bayonetta-serien, sa imidlertid at han ikke tror dette er slutten på Umbral Witch.

