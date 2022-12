Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon går tilbake til starten med annet gameplay

De aller fleste koser seg med Bayonetta-spillene siden de byr på heftige kamper mot absurde fiender i ofte spektakulære omgivelser, men Platinum tror tilsynelatende at hekseuniverset kan gi oss mer enn det.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon skal nemlig være mer eventyraktig når det kommer til Nintendo Switch den 17. mars. Her skal vi få spille som Cereza som sammen med demonpartneren Cheshire går på leting etter moren sin i de eventyrbokaktige omgivelsene. Dette gjøres ved å utforske og løse puzzles med litt slåssing med jevne mellomrom.

Du kan få et bedre inntrykk av akkurat hva det går ut på ved å kjøpe Old Picture Book av Rodin i Bayonetta 3 og åpne den med de tre nøklene. Dette vil gi deg tilgang til en liten demo av Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.