Bayonetta-skaperen kan ikke jobbe i spillbransjen på et helt år

I slutten av forrige måned sjokkerte Hideki Kamiya - skaperen av spillserier som Devil May Cry, Okami og Bayonetta - fansen sin ved å avsløre at han hadde bestemt seg for å forlate PlatinumGames, et selskap han var en av grunnleggerne av. Han forklarte ikke dette nærmere og avslørte heller ikke hvilke planer han hadde for fremtiden.

Inntil nå, vel å merke. Kamiya har startet en videokanal på Youtube, der han snakker like rett ut som alltid om hva som kommer til å skje. Han sier at han vil slippe å delta i en masse møter, og at han nå kan gå sine egne veier som spillutvikler. Men ikke på lenge, for Kamiya sier også at han ikke får lov til å jobbe med et annet spillselskap på et helt år.

Du kan se hele klippet nedenfor. Kamiya er alltid interessant å høre på, og denne videoen er intet unntak.