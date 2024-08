Bayonettas japanske stemmeskuespiller er død

HQ

Anime-filmen Ghost in the Shell fra 1995 er fortsatt en stor greie og huskes med glede. I den filmen ble hovedpersonen Motoko Kusanagi spilt av Atsuko Tanaka, men fans av videospill kjenner henne kanskje bedre igjen som den japanske stemmeskuespilleren for Bayonetta. Hun var også Kainé i NieR Replicant ver.1.22474487139.

Dessverre har Atsuko Tanaka nå gått bort 61 år gammel på grunn av sykdom. Meldingen ble levert via X av hennes sønn Hikaru Tanaka.

På engelsk var Bayonetta sin stemme Hellena Taylor i de to første spillene, men ble erstattet av Jennifer Hale i Bayonetta 3.