Bayonetta-skaper: "Jeg står i evig gjeld til Nintendo"

Det originale Bayonetta ble utgitt på PS3 og Xbox 360, men det er Nintendo vi har å takke for at det i det hele tatt fikk oppfølgere ved at de hjalp til med finansieringen, og i 2014 ble Bayonetta 2 utgitt som en Wii U-eksklusiv.

Nå uttrykker Bayonetta-skaperen og PlatinumGames-visepresident Hideki Kamiya sin takknemlighet for Nintendos støtte i forbindelse med den nylige lanseringen av Bayonetta 3 på Nintendo Switch.

"Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg står i evig gjeld til Nintendo," forteller Kamiya til Famitsu (via Nintendo Everything).

Kamiya sier også i det samme intervjuet at Nintendo var meget støttende rundt utviklerens ønske om å konvertere de to første spillene i serien til Nintendo Switch, slik at hele serien nå kan spilles på samme plattform.