Bayonetta-skapernes Babylon's Fall slippes i mars

Nærmest i kjent stil tok det en god stund fra Bayonetta-skapernes Babylon's Fall ble annonsert til vi fikk nytt fra det, og da vi først fikk mer skapte det delte meninger med sin spesielle presentasjonsstil og underveldende gameplay. Platinum har gjort en del endringer siden den gang, men atter en gang venter det både godt og dårlig nytt.

Den gode nyheten er at vi har fått en ny trailer som fremhever den forbedrede grafikken, mer av kampsystemet og rollespillelementene som samtidig avslører at Babylon's Fall skal lanseres den 3. mars (28. februar om du forhåndsbestiller den digitale Delux-utgaven). Dessverre viser det seg også at spillet vil kreve at man har internettilgang til enhver tid, noe som helt klart ødelegger litt av moroa for enkelte.