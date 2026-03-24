BB-8s skuespiller mener at Star Wars Sequel-trilogien ikke er "mer polariserende" enn Prequel-trilogien

Det er ingen tvil om at de tre siste Star Wars-filmene, episode 7-9 (The Force Awakens, The Last Jedi og The Rise of Skywalker), er ganske polariserende prosjekter. Mange fans uttrykker gjentatte ganger sin misnøye med filmtrilogien, mens andre er mer åpne og mottakelige for hva de legger ut og hvordan de utvider en galakse langt, langt borte.

Uansett hva du mener, er du kanskje nysgjerrig på hva en av nøkkelpersonene som var med på å lage de tre filmene syntes om dem. I så fall satte vi oss nylig ned med Brian Herring, kjent som en av skuespillerne og dukkespillerne som var med på å gi liv til droiden BB-8 i oppfølgertrilogien, for å høre om hans holdning til den evige debatten rundt disse filmene.

"Jeg tror ikke oppfølgerne er mer polariserende enn det forfilmene var da de kom ut", forklarte Herring innledningsvis.

"Alle de som er opprørte over oppfølgerne, er for unge til å huske hvor opprørte folk var da originalene kom ut, bortsett fra at de nå har internett. Hvis internett hadde eksistert i samme grad som da oppfølgerne kom ut, ville du ha sett akkurat det samme utspille seg.

"Og jeg tror at om ti år kommer du til å se det du ser med oppfølgerne, for oppfølgerne har en enorm fanskare, og jeg møter dem hele tiden, men de er alle mye yngre enn de som klager på internett over hvor mye de ikke likte. Det er helt greit, hvis du ikke liker dem, så liker du dem ikke. Alt er ikke for alle. Og jeg tror bare at alt dette er generasjonsspørsmål, og jeg tror Battlestar Galactica sa det best: "Alt dette har skjedd før, og det vil skje igjen."

Du kan se hele intervjuet med Herring nedenfor, der vi også snakket om den nylige Star Wars: Dark Forces Remaster, hva som gikk med til å bringe BB-8 til live, og til og med hva som er det neste som skjer med den berømte og elskelige droiden.