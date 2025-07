BBC får kjeft for retrospill-tabbe under morgenshow

HQ

Britiske BBC blir hånet på nettet etter at en retro-fiasko av episke proporsjoner utspilte seg live under et innslag som diskuterte gjenoppblomstringen av gamle videospill og kulturen rundt dem - en trend som angivelig er verdt rundt 7,5 milliarder pund.

Men i stedet for å fokusere på innholdet i diskusjonen, fokuserte sosiale medier på oppsettet av gamle konsoller og spill som var plassert på studiobordet. Blant relikviene sto en Super Nintendo. Men i stedet for en ekte SNES-kassett hadde noen satt inn en original NES-kassett med Super Mario Bros. i sporet - noe enhver gamer vet er fullstendig inkompatibelt.

En Twitter-bruker spøkte: "Jeg vil anmelde en forbrytelse", mens en annen spøkte: "Jeg vedder på at de prøvde å stappe den inn i Wii først." Chris Melissinos fra AWS delte sin forferdelse på LinkedIn, og kalte det et tegn på publikums manglende forståelse for spill som medium.

I etterkant har all skylden havnet på BBC og deres frokostshowteam - som tilsynelatende ikke hadde noen som helst anelse om hva de holdt på med.

Har du noen gang vært vitne til en så latterlig spilltabbe?