BBC kunngjør de tre Doctor Who 60-årsjubileumsspesialene

Selv om den ikke ser ut til å være så stor som den en gang var, er Doctor Who fortsatt den lengstlevende sci-fi TV-serien i verden, og i år feirer den 60 år med eventyr. For å markere dette, som en del av en overgangsperiode som snart vil se Ncuti Gatwa ta over som Fifteenth Doctor, har BBC løftet forhenget på de tre spesialene som vil se David Tennant (den Tenth Doctor) tilbake som Fourteenth Doctor senere i år.

Avslørt som en del av en ny trailer, blir vi fortalt at spesialene vil bli kalt The Star Beast, Wild Blue Yonder, og The Giggle, og hver vil se doktoren og Catherine Tates Donna Noble møte med alle slags romvesener og rare skapninger gjennom tid og rom.

Når det gjelder når hver av spesialene skal sendes, har BBC ikke kunngjort en utgivelsesdato ennå, men de kommer på BBC og BBC iPlayer i Storbritannia, og på Disney+ utenfor Storbritannia.