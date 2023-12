Bear and Breakfast kommer til PlayStation i midten av desember

HQ

Nylig rapporterte vi at Bear and Breakfast-utvikleren Gummy Cat ble møtt med noen svært utfordrende nyheter om helsen til en av de tre personene som utgjør utviklingsteamet. I tillegg til å rapportere om denne nyheten nevnte vi også at et av de andre medlemmene av teamet jobbet hardt for å bringe indie life-sim-tittelen til en ny plattform. Nå viser det seg at dette skjer raskere enn forventet.

Nå er det nemlig klart at Bear and Breakfast kommer til PlayStation 4 og 5 allerede 12. desember. Den såkalte BearStation-versjonen av spillet lanseres offisielt kl. 16:00 den 12. desember, og foreløpig er det uklart om spillet vil støtte PS5-eksklusive funksjoner som haptisk tilbakemelding og adaptive triggere.

Vi har imidlertid en trailer for versjonen av spillet, som du kan se nedenfor for å få en forsmak på PlayStation-utgaven.