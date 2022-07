Bear and Breakfast utsatt på Switch

HQ

Switch-eiere som har sett frem mot Bear and Breakfast må dessverre vente lengre enn planlagt for å nye spillet, da utvikleren Gummy Cat nå kunngjør at Switch-versjonen blir utsatt. Årsaken til dette er at utviklerne ikke er fornøyde med kontrollene, og derfor har de besluttet at de trenger mer tid:

"While working on the little bear game, we realized that playing with a Controller did not feel as good as we wanted, and it needed more time in the oven. We want the game to be as good as possible for all our players on every platform. With that in mind, we are announcing that Bear and Breakfast's launch date on the Switch is being delayed."

Heldigvis ser det ikke ut til å være noen stor forsinkelse, da utviklerne opplyser at spillet vil slippes "løpet av de neste par månedene på det meste". Det skal også bemerkes at denne forsinkelsen ikke påvirker PC-versjonen som kommer 28. juli som planlagt. Haken er imidlertid at PC-versjonen ved lansering heller ikke støtter håndkontroller, da den funksjonen legges til senere innenfor samme tidsramme som Switch-versjonen.