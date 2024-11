Beast Quest blir til en animert serie

HQ

Det er bare en håndfull moderne bokserier som er like populære som Beast Quest. Barnebokserien har solgt over 25 millioner bøker siden starten på slutten av 2000-tallet, med over 180 bøker lansert i serien fra en rekke forfattere som alle utgir under navnet Adam Blade. Beast Quest har til og med erobret videospill med en mobil-, PC- og konsolltittel med samme navn, og utvidet til en spinoff-verden også, med denne kalt Sea Quest. Med alt dette i bakhodet ønsker Beast Quest nå å erobre underholdningsmediet TV.

Ifølge Variety går Superprod Group og Coolabi Group sammen om å lage en animert serie basert på Beast Quest. Den vil fortelle historien om Tom og Elenna som forsøker å redde Kingdom of Avantia fra trollmannen Malvel, og dette prosjektet vil bli tilbudt i en form som blander CG og hybridanimasjon på en måte som vi tilsynelatende aldri har sett før. Alt animasjonsarbeidet vil også bli håndtert av Superprods datterselskaper, med fem animasjonsstudioer som har fått i oppgave å levere prosjektet, nemlig Wheel in Motion i Storbritannia, The Coproduction Company i USA, Red Monk Studio i Italia, Superprod Animation i Frankrike og Melusine i Luxembourg.

Selv om vi er lovet 26-30 minutter lange episoder, er det foreløpig uklart når denne animasjonsserien vil komme.