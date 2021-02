Beat Saber har solgt over fire millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

Virtual Reality-tittelen Beat Saber kombinerer lasersverd og musikk på heftig vis, og det resulterte i en velfortjent suksess. Nå meddeler utviklerne via Twitter at over fire millioner eksemplarer har blitt solgt siden 2018. Disse brukerne har til sammen kjøpt over 40 millioner nedlastbare låter. Disse resultatene er utrolig imponerende med tanke på hvor begrenset spredning virtual reality fortsatt har:

"Since our release in 2018, we're excited to announce that Beat Saber has sold over 4 million copies and over 40 million songs from paid music packs! We're speechless, this is such a huge milestone for us, but this is just beginning."

Ut i fra uttalelsen å dømme virker det altså som at det er enda mer på vei til Beat Saber fremdeles, og det blir spennende å se hvordan de utvikler konseptet.