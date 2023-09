Beaver city builder Timberborn feirer 1 million spillere

HQ

Da det først ble lansert i tidlig tilgang for et par år siden, viste Timberborn en postapokalyptisk setting befolket av bevere. Det viste egentlig ikke så mye av hva spillet handlet om, men det har endret seg nå som spillet har nådd over 1 million spillere.

I skrivende stund er spillet fortsatt i tidlig tilgang, men Timberborn har stadig imponert spillere med sin tøysete stil, interessante mekanikk og dybde i spillet. Alt dette vises frem i den nye og bedre traileren, som gir et bedre inntrykk av hva du faktisk kan gjøre i spillet.

Hvis du ikke er klar over det, prøver du å gi beverkolonien din et best mulig liv ved å bygge en by som utnytter vannet rundt seg på best mulig måte. Men du må være forsiktig, for én feil bevegelse kan føre til store utslipp.

Se traileren nedenfor: