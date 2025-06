Beavis og Butt-Heads blir med i Call of Duty: Warzone

HQ

Vi vet at ikke alle setter pris på utseendet til gjestekarakterer som ikke har noe med spillet de besøker å gjøre, og det var noen klager da Teenage Mutant Ninja Turtles dukket opp i Call of Duty: Warzone.

Hvis du tilhører denne gruppen, antar vi at du ikke vil være helt fornøyd med de gung ho-krigerne som Activision Blizzard nå bekrefter via Instagram er på vei til Call of Duty: Season 04 Reloaded. Vi snakker om Mike Judges ultra-underlige galninger Beavis og Butt-Head.

Duoen har underholdt (og bekymret) oss siden de dukket opp på MTV i 1993, og vi anslår at det ikke finnes en eneste mann i verden mellom 25 og 50 år som ikke har prøvd å imitere latteren deres minst én gang. Nå går de til krig, og den 26. juni starter sesong 04 Reloaded.