Bedre enn Xbox? Dårligere enn Ubisoft? Gaming Gossip-gjengen sammenligner Nintendo Direct med de andre ikke-E3-showene

HQ

Hva synes du om gårsdagens Nintendo Direct? Ble du imponert over det som ble vist? Overrasket over noen av kunngjøringene? Kanskje til og med skuffet? Hvordan var showet sammenlignet med de andre konferansene og sendingene som ikke var i E3-perioden? Var det bedre enn Xbox, Ubisoft, Summer Game Fest Live, PlayStation? Med så mange spørsmål å svare på, kommer Gaming Gossip -gjengen med Ben, David og Alex sammen for å dele sine tanker om utstillingsvinduet.

Vi snakker om hvor den plasserer seg i årets Not-E3-rangering, våre helhetsinntrykk, og også hvilke av avsløringene og kunngjøringene som skilte seg ut over resten. Alt dette før vi ser nærmere på The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: Brothership og Metroid Prime 4: Beyond.

For å få med deg ukens samtale og show, må du huske å gå nedenfor for å finne hele videoen.