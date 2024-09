HQ

Beetlejuice, Beetlejuice. Som jeg har ventet på at denne dagen skulle komme. Jeg forgudet den rene, campy, makabre suppen som utgjør originalen, og hvor spent jeg var på et nytt tilskudd i serien. Var det alt jeg ønsket at det skulle være? For å si det rett ut, nei. Men hadde jeg det gøy? Absolutt. Spoilere fremover - du er advart.

For å kaste meg uti det forsto jeg virkelig ikke claymation-sekvensen som viste oss Charles Deetz' død - jeg forstår fra et praktisk perspektiv at Jeffrey Jones ikke vises i denne filmen, men vi kunne like gjerne bare ha blitt fortalt hva som skjedde. Det føltes som noe en fan kunne ha laget for å skildre handlingen i en stil som minner om Beetlejuice sine visuelle effekter, snarere enn noe som kommer fra et faktisk bidrag fra Burton.

På samme måte er Monica Belluccis introsekvens. Selv om den er stilig, blodig og morsom i et vakuum, føles den ganske malplassert i filmens helhet. Det er betegnende for to av mine større problemer med denne oppfølgeren.

For det første er mange av filmens mic drops ekstremt skurrende og ærlig talt ikke særlig godt mikset. De kommer ut av det blå, sangene passer ikke inn i scenene og får dem til å virke smakløse, og de er ALT for høye.

For det andre, hva gjør vi i det hele tatt med Monica Belluccis rollefigur? Dette er ikke noe hat mot skuespilleren - hun gjør det hun kan med det lille hun får - men hvis du hadde dratt meg ut av kinosalen og rettet en pistol mot tinningen ville jeg ikke ha klart å redde livet mitt ved å fortelle deg hva karakteren hennes heter (det er Delores). Den er bare bortkastet. En plottråd for mye, synes jeg - en god karakter som kunne ha vært interessant i en tredje film, eller som midtpunkt i denne, men som i stedet bare ender opp med å føles bortkastet og som en ettertanke.

Jenna Ortega er som vanlig flott, men jeg tror det er på tide at hun går videre fra å spille tenåringsroller. Vi har sett hele den humørsyke, gotiske, mørke akademiatenåringen i Wednesday, og Astrid Deetz er mye av det samme. Ortega gjør det bra med det hun får, men det hun får er ikke bra (et gjennomgående tema). Etter hvert som hennes offentlige berømmelse fortsetter å stige, synes jeg at kombinasjonen av hvor veltalende og uttrykksfull hun er i intervjuer og hennes mer modne roller i filmer som Miller's Girl, X og Scream-serien gjør at det skurrer litt å se henne spille enda en surmulende tenåring.

Alt i alt er bevegelsene greie, og det er noen øyeblikk der de er ganske fine (på Astrids skole med nysgjerrige jevnaldrende som kikker ut av vinduene; når Astrid sykler av i periferien av et stort område av huset etter en krangel med Lydia; Soul Train-sekvensen(e)). Cinematografien er også på sitt beste i disse øyeblikkene med sterke bevegelser, men spesielt i den virkelige verden kan det ofte være ganske intetsigende, om ikke direkte svakt.

De levendes verden er definitivt den svakeste delen av denne filmen. Dialogen mellom Arthur Contis Jeremy Frazier og Ortegas Astrid Deetz føles påtvunget, klisjéaktig og Netflix drama-aktig (dette er ikke et kompliment). For å være ærlig, så er Contis karakter på forhånd et rangelbein som holdes sammen av dårlige klisjeer. Kanskje er det tilsiktet, siden han tross alt skal lene seg inn i disse stereotypiene for å sjarmere Astrid, men selv om den dårlige skrivingen er tilsiktet er det ikke underholdende - det er til å himle med øynene av. Det hjelper heller ikke på saken at plottvendingene her er - for å være snill - forutsigbare.

Jeg kan ikke unngå å føle at Belluccis Delores og Contis Jeremy kjemper om skjermtid og om å være filmens sentrale skurk. Resultatet er for mye oppbygning (det tar over en time før det føles som om filmen faktisk kommer i gang) og for lite uttelling. Jeg forstår at målet her er å skape en situasjon der det er mange bevegelige brikker som kommer sammen til en klimaktisk finale, men det er halvferdig og utilfredsstillende. Ingenting blir satt ordentlig opp, for til tross for at det brukes for mye tid på å sette opp, er det likevel for mye å sette opp - det vi får er oppstykket, usammenhengende og overfladisk.

Når det er sagt, er den avsluttende bryllups-/klimakssekvensen flott å se på, ren Beetlejuice-saus, men Burton kunne lett ha, og burde etter alt å dømme ha, spart Belluccis sjelsugende djevelinne til en tredje del. Seriøst, det er et flott klimaks, det ga meg alt jeg vil ha fra en Beetlejuice-film, men hvordan Bellucci går ut, og hastigheten den utgangen kommer med, var bare sløsing. Det var som om karakteren hennes hadde blitt glemt og bare dukket opp en kort stund for at handlingen skulle bli avsluttet på rekordtid. Det samme kan sies om Contis exit tidligere i filmen. De blir begge tvunget ut ganske raskt og utilfredsstillende for å gi plass til Keatons Beetlejuice som skurk igjen.

Tilbake til det positive. Som i den første filmen er livet etter døden et høydepunkt. Perfekt campy, sjarmerende og morsomt, men likevel akkurat grusomt nok til å føles passende. Burton og co. nailer scenografi, kostymering og sminke nok en gang, og det er her filmen er på sitt sterkeste. De kreative teamene har virkelig overgått seg selv her, og det kan ikke overdrives hvor avgjørende deres arbeid er for de beste delene av denne filmen i en tid der man fikser ting i etterkant med unødvendig CGI.

Til tross for at han i hovedsak dingler foran oss som en gulrot i nesten halvparten av filmen, leverer Keatons Beetlejuice nok en gang når han faktisk slippes løs på Deetz-paret og de levendes verden som en konsekvensfaktor. Jeg kan fysisk ikke forestille meg noen andre i denne rollen, og jeg synes Keaton briljerer her, og beviser nok en gang at han er en av de mest undervurderte skuespillerne som finnes.

Den magiske campy sausen, eller rettere sagt saften, er fortsatt til stede i Beetlejuice, Beetlejuice, men den er langt fra løs. Som tidligere nevnt er Soul Train-sekvensene en av mine favoritter, men jeg skulle ønske de hadde blitt utforsket med litt mer dybde og omtanke. Willem Dafoes politi-i-livet som blir detektiv i livet etter døden er så god, og han stjal oppmerksomheten min hver gang han var på skjermen, men igjen fikk han ikke så mye tid på skjermen blant alt det andre Burton prøver å stappe inn her.

Justin Theroux er et høydepunkt som Lydia Deetz' sleipe manager/kjæreste Rory. Han er perfekt frastøtende, snerrende, pseudo-emosjonelt intelligent, pseudo-feministisk og oser av uoppriktighet på en måte som alle karakterene (bortsett fra Lydia), og vi som publikum, ser og umiddelbart forakter. Han er flink til å være akkurat det verste, og rollen som Rory er fantastisk til å gi publikum en vandrende, snakkende legemliggjøring av hvor traumatisert Lydia har blitt av sitt tidligere møte med Beetlejuice, og hvor langt hun har falt - fra den baksnakkende goth-tenåringen som kjempet mot den demonen, til den paranoide, usikre forelderen som faller for Rorys åpenbare kontrollerende og manipulerende tilbøyeligheter.

På tide å slutte å gå rundt grøten. Jeg liker Beetlejuice, Beetlejuice. Jeg lo og hadde det gøy. Jeg beundret kostymene, scenografien og sminken. Det var noen glimrende øyeblikk som var en tilbakevending til formen, men det er noe som bare ikke stemmer. Det er allment kjent hvor vanskelig det er å lage en god oppfølger, og jo mer ikonisk originalen er, jo vanskeligere blir det, så det kom alltid til å bli en mammutoppgave. Jeg tror det er noe å si for fraværet av Maitlands. Forvirringen som de brakte til originalen, hjalp den virkelig - publikum oppdaget de merkelige og forvirrende reglene i livet etter døden sammen med dem, men her føles alt som en kjent faktor, og vi får egentlig ikke noe nytt å sette tennene i.

Jeg føler at Winona Ryders Lydia er betegnende for filmen som helhet - Ryder er bra, men Lydia som karakter er et skall av sitt tidligere jeg - både med vilje, men også i en videre forstand til skade for filmen.

Beetlejuice, Beetlejuice ender opp med å føles som en parodi på forgjengeren. Den har på seg den svart- og hvitstripete drakten, men sjelen er sugd ut. Et så middelmådig manus kunne ha trengt en eksorsisme i forproduksjonen, og selv ikke en god rollebesetning og noen pulpete tilbakevendinger kan forvandle klisje-sludder til campy magi. Det er duket for en ny oppfølger, så kanskje tredje gang blir lykkens gang, men Burton og co. må i så fall ta en lang titt på hva som ikke har fungert her, eller kanskje tilkalle hjelp utenfra hvis de ønsker å lage en ny film. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle-