Beetlejuice Beetlejuice spøker med en splitter ny trailer

HQ

Her er endelig den første skikkelige forhåndsvisningen av Beetlejuice oppfølgeren Beetlejuice Beetlejuice, som forutsigbart nok er full av herlige grøssere med en komisk vri. Det ser uansett lovende ut med et ensemble av skuespillere som er oppgaven voksen, med tilbakevendte Michael Keaton i spissen sammen med både Catherine O'Hara og Winona Ryder.

For ikke å snakke om de nye tilskuddene Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux og Monica Bellucci. I tillegg kommer en haug med gammeldagse, praktiske spesialeffekter og en humoristisk sans som, etter traileren å dømme, ser ut til å være intakt til tross for at det har gått så mange år siden den opprinnelige filmen hadde premiere.

Vi gleder oss selvsagt til dette, og det bør du også gjøre. Du kan sjekke ut traileren og sammendraget nedenfor.

Beetlejuice er tilbake! Etter en uventet familietragedie vender tre generasjoner av Deetz-familien hjem til Winter River. Lydias liv hjemsøkes fortsatt av Beetlejuice, og blir snudd på hodet når den opprørske tenåringsdatteren Astrid oppdager den mystiske bymodellen på loftet, og portalen til livet etter døden åpnes ved et uhell. Med problemer i begge verdener er det bare et tidsspørsmål før noen sier Beetlejuice tre ganger, og den rampete demonen vender tilbake for å slippe løs sin helt egen form for kaos.

Gleder du deg til enda mer Beetlejuice?