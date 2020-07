Before I Forget er et spill om demens

Claire Morwood og Chella Ramanan utgjør tilsammen den lille utvikleren 3-Fold Games, og de jobber per i dag på Before I Forget, et spill om demens. Vi fikk en titt på det under GameLab Live 2020 og pratet med Ramanan om dets unike historie. Hun fortalte blant annet:

"[Before I Forget is] er et førstepersons narrativt utforskningsspill. Du spiller som Sunita, en kvinne som lever med demens, og du vandrer rundt omkring i huset og interagerer med objekter. Huset er grått når du først opplever det, men når du interagerer med et objekt bringer det farge tilbake til den delen av verden og trigger hennes minner. Så, ved å interagere med disse objektene, får du litt etter litt hennes historie."

Dette er et spill å holde utkikk etter for alle som vil oppleve et annerledes spill som lar oss se denne ganske vanlige sykdommen fra et nytt perspektiv.

