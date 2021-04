Before I Forget slippes til Switch og Xbox denne måneden

Du ser på Annonser

3-Fold Games har avslørt at deres debutprosjekt Before I Forget kommer til Nintendo Switch, Xbox One og Xbox Series den 29. april. Spillet, som følger en kvinnes kamp mot tidlig demens, mottok en BAFTA-nominasjon etter lanseringen på PC i juli i fjor.

I dette narrative spillet skal du prøve å få tilbake tapte minner ved å interagere med objekter i hjemmet ditt. Det er designet for å spilles igjennom i én sammenhengende økt, så det tar i gjennomsnitt en time å spille igjennom.

Du kan se intervjuet vi gjorde med spillets historie- og spilldesigner Chella Ramanan i videoen over.