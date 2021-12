HQ

Mange samler på Funko Pop-vinylfigurene, og nå har forhåndsbestillingene startet for en figur som har potensiale til å bli et skikkelig samlerobjekt. Det er en 20-årsjubileumsutgave av Master Chief som bare kommer til å selges i begrenset opplag, og kun via Xbox Gear Shop.

Forhåndsbestillingene startet i går (den 28. desember) klokken 18. Om du føler for å skaffe en kan du surfe over hit hvor du får all den nødvendige informasjonen om både produktet og lanseringen.