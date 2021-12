Bekreftet: Deathloop kan komme til "andre konsoller" etter september 2022

HQ

Deathloop er blant årets mest elskede spill, men noe som er litt gøy er at selv om Microsoft teknisk sett eier utvikleren Arkane, så er spillet PlayStation-eksklusivt takket være en avtale som ble gjort før oppkjøpet.

Det har heller ikke vært mulig for Microsoft å direkte si: "spillet kommer også til Xbox", og det må heller hintes til. Det gjøres nå via Twitter, hvor det har blitt sluppet en kort ny reklame for spillet i anledning det store nyttårssalget på PlayStation Store.

Her står det spesifikt i traileren:

"*Also available on PC. Not available on other consoles until at least 09/14/22."

Så kanskje Xbox-spillere etter hvert får nyte et av 2021 sine beste spill også.