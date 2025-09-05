Bekreftet: John C. McGinleys Dr. Cox kommer tilbake i den gjenopplivede Scrubs

Det ble nylig kunngjort at Judy Reyes (sykepleieren Carla Espinosa) også vil være med i den kommende Scrubs-gjenforeningen, om enn i en litt mindre rolle på grunn av planleggingskonflikter. Det betyr at nesten alle hovedkarakterene kommer tilbake - men det er spesielt én som har vært savnet og etterlengtet... Dr. Cox.

HQ

Det ville ikke vært Scrubs uten denne dypt sarkastiske og giftige legen, og heldigvis har Deadline nå gode nyheter på den fronten. Skuespilleren John C. McGinley har annonsert at det nå er bekreftet at han også blir med i Scrubs-comebacket.

Vi vet ikke nøyaktig når Scrubs faktisk kommer tilbake, men ingrediensene for at det skal bli bra er i hvert fall på plass. Hva tror du, kan magien fra sitcom-verdenens fineste bromance - JD og Turk - gjenskapes?