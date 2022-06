Bekreftet: Reklame er på vei til Netflix

HQ

En rekke analytikere og bransjeeksperter har i lang tid sagt at Netflix kommer til å introdusere reklamer til tjenesten. Og nå er det endelig offisielt bekreftet.

I en tale hold i Cannes (via The Hollywood Reporter) har administrerende direktør Ted Sarandos bekreftet at de kommer til å tilby et billigere abonnement med reklamestøtte på Netflix.

"We've left a big customer segment off the table, which is people who say: 'hey, Netflix is too expensive for me and I don't mind advertising. We're adding an ad-tier, we're not adding ads to Netflix as you know it today. We're adding an ad tier for folks who say 'hey, I want a lower price and I'll watch ads.'"

Det vites enda ikke når de vil introdusere dette abonnementet, men det sies at det vil skje i løpet av 2022.