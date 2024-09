Bekymret for en motorsykkelulykke? Dette selskapet lager jeans som fungerer som kollisjonsputer

HQ

I motsetning til nydelige, trygge biler som ikke sender deg over veien hvis du havner i en ulykke (så lenge du har på deg bilbeltet, vel å merke), kan motorsykler være veldig farlige hvis du havner på feil side av en kollisjon.

Uten noen innebygd beskyttelse som kollisjonsputer, bestemte Mo'cycle seg for å se om de kunne beskytte motorsyklister litt bedre. Som du kan se på nettstedets butikkside, kan du nå kjøpe vester som fungerer som kollisjonsputer, og jeans som gjør det samme og beskytter dine vitale organer hvis det verste skulle skje.

Disse sikkerhetstiltakene er ikke billige, og du kan måtte ut med opp til 999 euro for et par jeans hvis du vil ha kollisjonsputene inkludert. Buksene leveres også med knebeskyttere, i tillegg til at de er naturlig vannavvisende og slitesterke.

