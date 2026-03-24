Belgia setter inn soldater for å beskytte jødiske steder

Belgia har utplassert soldater i større byer, inkludert Brussel og Antwerpen, for å styrke sikkerheten ved jødiske institusjoner etter en rekke antisemittiske angrep, ifølge myndighetene.

Dette skjer etter en eksplosjon i en synagoge i Liège, som myndighetene beskriver som en antisemittisk handling. Flere hendelser i nabolandet Nederland (blant annet en påsatt brann i Rotterdam og en eksplosjon ved en jødisk skole i Amsterdam) har økt bekymringen.

Belgias forsvarsminister Theo Francken sa at utplasseringen har som mål å sørge for sikkerhet ved synagoger, skoler og andre samfunnssteder, og understreket at sikkerhet er en "grunnleggende rettighet".

Myndighetene bekreftet at det militære nærværet vil bli rullet ut i faser, først i Brussel og Antwerpen, før det utvides til andre byer, som Liège.

Tiltakene kommer på bakgrunn av en bredere frykt for økte trusler mot jødiske samfunn, ettersom spenningene knyttet til den pågående konflikten mellom USA, Israel og Iran gir gjenklang globalt.