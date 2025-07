Belgias GP: Piastri tar innpå Norris i McLarens F1-duell

HQ

Formel 1 fortsetter å være en monolog av McLaren, med nok en dobbeltseier i Belgias Grand Prix på Spa-Francorchamps. Tredje gang dette skjer på rad (og tiende Grand Prix, av tretten, med de to McLaren-førerne på pallen), men denne gangen med motsatt rekkefølge som i Storbritannia og Østerrike: Oscar Piastri vant, etterfulgt av Lando Norris. Charles Leclerc ble nummer tre og Max Verstappen nummer fire.

Resultatet bidrar til at Piatri tar ledelsen i førerens standinggs, men ikke lenge: 266 poeng, mot Norris 250 poeng. Norris har vunnet fire løp, Piastri seks, noe som gjør at australieren fortsatt er en liten favoritt. Briten betaler fortsatt for tabben i Canada, der han kolliderte med sin teamkamerat og ikke fullførte løpet.

Forskjellen mellom de to er imidlertid svært liten... mens avstanden til Max Verstappen, som er nummer tre i sammendraget, blir større og større (250 Norris, 185 Verstappen). Det er ikke tid til å hvile ennå, for neste helg venter et nytt Grand Prix, nemlig Ungarns GP (3. august) før sommerpausen (det neste, i Nederland, er 31. august).