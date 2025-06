Belkin går inn i bransjen for spilltilbehør med dedikert Nintendo Switch 2-utstyr

HQ

Lanseringen av Nintendo Switch 2 er ikke bare en stor begivenhet for den japanske konsollprodusenten og fans over hele verden, det er også et stort øyeblikk for elektronikkprodusenten Belkin, som bruker mega-øyeblikket som en sjanse til å komme inn i bransjen for spilltilbehør.

Belkin, som tidligere har vært kjent for sine powerbanks, har kunngjort en kolleksjon av Nintendo Switch 2 -utstyr som også omfatter to etuier og en skjermbeskytter.

Når vi snakker om sistnevnte punkt først, er skjermbeskytteren ikke bare designet for å holde skjermen fri for riper og smuss, den er også ment å fungere som et antireflekstiltak for alle som bruker konsollen i utendørs eller lyse omgivelser. Den er kjent som TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector for Nintendo Switch 2, og den leveres til og med med et applikatorverktøy for å sikre at du kan påføre beskyttelsen uten at det dannes bobler eller at den blir skjev og feiljustert.

Når vi ser på etuier, er Travel Case for Nintendo Switch 2 det enkleste og rimeligste alternativet, og dette er designet for å gjøre akkurat det som står på boksen. Kofferten har plass til etterfølgersystemet, en håndfull spillkassetter i et praktisk lommesystem, og dessuten plass til å oppbevare litt ekstrautstyr, for eksempel en USB-kabel, samt plass til en AirTag i tilfelle du skulle forlegge kofferten og konsollen.

Det største alternativet er Charging Case for Nintendo Switch 2, og det er her Belkins kunnskap og ferdigheter kommer inn i bildet. I likhet med det andre kabinettet er det plass til en Switch 2, en håndfull spillkassetter, en liten mengde annet ekstrautstyr som en kabel og en dedikert pose for en AirTag også. I tillegg til dette kan vi forvente et ekstra område under konsollen der det er plass til en 20 000 mAh Belkin powerbank, som har nok plass til å ha en kabel som går fra den til den lagrede Switch 2, slik at den kan lades mens den bæres rundt. Powerbanken kan enkelt tas ut og lades opp, og her er den virkelige kickeren; dette etuiet er også baksidekompatibelt, noe som betyr at du ved hjelp av små utskiftbare innsatser også kan bruke dette til en vanlig Switch eller en OLED-versjon.

Begge etuiene kommer i noen få fargealternativer, det være seg Charcoal, Sand eller Green, og når det gjelder prisene på de tre tilbehørene, kan du se den informasjonen nedenfor. Alle tre er nå tilgjengelige på Belkins nettsted.