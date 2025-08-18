Bella Ramsey: "Jeg kunne vært Spider-Man"

HQ

Det har vært tre live-action Spider-Men i nyere tid. Tobey Maguire, Andrew Garfield og Tom Holland, og sistnevnte har fortsatt tid til å ta på seg drakten og fortsette sin karriere som den nett-slyngende helten, slik tilfellet er for tiden med produksjonen av Spider-Man: Brand New Day i gang. Men er det plass til en ny Spider-Man, og hvem skal det i så fall være?

I et nylig intervju med Variety har Bella Ramsey, som nylig ble kjent for å spille Ellie i HBOs The Last of Us -serie, lagt ut følere for å bli med i Marvel -verdenen, og gikk til og med så langt som å hevde at de kunne bli Spider-Man.

På spørsmål om de snakket med medstjernen Pedro Pascal om å bli med i Marvel Cinematic Universe, som han nylig gjorde i The Fantastic Four: First Steps, svarte Ramsey :

"Det vet jeg ikke noe om. Jeg kunne være Spider-Man. Men Tom Holland gjorde en flott jobb. Så kanskje de trenger å lage en ny [superhelt] for meg."

Ikke at Ramsey faktisk er en stor fan av Spider-Man, ettersom stjernen bemerket at de bare så sin første Spider-Man -film for et par måneder siden, det var en Garfield-ledet film, en film de anså "utrolig".