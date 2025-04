Bella Ramsey var "fiksert" på å se ut som Ellie for The Last of Us sesong 2

HQ

Som Ashley Johnson vekket Ellie til live i The Last of Us-videospillene, gir Bella Ramsey sin egen tolkning av karakteren i HBOs serie. Men siden det allerede finnes en Ellie på skjermen, virker det som om presset er høyt på Ramsey for å leve opp til henne.

I en samtale med The Hollywood Reporter bekreftet Ramsey at de hadde vært i intensiv trening for å spille Ellie i sesong 2 av The Last of Us. "Jeg ble ganske fiksert på måten Ellie ser ut i spillet og hennes fysiske vekst og, for å være spesifikk, muskeldefinisjonen i armene hennes. Og jeg så ikke slik ut," sier Ramsey.

"Min kroppstype er ikke slik. Jeg snakket mye om dette med Craig [Mazin], og han hadde aldri de forventningene til meg. Han ville at jeg skulle se sterk ut og føle meg sterk, og det lå i hvordan jeg bar meg selv, holdningen min og selvtilliten du har. Det var en utfordring for meg å slippe å se datagenerert ut."

Ramsey har møtt kritikk på nettet for sin portrettering av Ellie, ettersom noen mener at de ikke ser spesielt ut som Ellie fra spillet. Dette førte til slutt til at skuespillerinnen deaktiverte kontoene sine på sosiale medier. "Det var ikke en stor dramatisk greie, men det var et element av det som handlet om å tenke på at serien skulle komme ut for sesong to. Hvis jeg bare unngår Twitter og Reddit, som jeg gjør nå, så er alt helt i orden."

