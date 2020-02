Below kommer til PS4 og blir lettere

Capybara måtte tåle en god del masing etter at de avduket Below. Spillet så meget lovende og sjarmerende ut, men spillet ble utsatt så mange ganger at mye av hypen forsvant. Da var det kanskje ikke så lurt å lansere spillet på PC og Xbox One i desember 2018 heller. Til tross for dette roset mange av de som prøvde å overleve i det den julen den visuelle stilen og atmosfæren. Problemet har bare vært at de fleste er enige om at gameplayet blir litt for monotont og vanskelig. Forhåpentligvis endrer dagens annonsering dette.

Utviklerne kan avsløre at Below får en ny modus kalt Explore. Som du kanskje forstår av navnet ligger det mer fokus på selve utforsking her ved å begrense overlevelsesmekanikkene. Du vil ikke trenge å tenke på mat eller drikke lenger, ingen feller vil drepe med en gang og du vil alltid få lov til å starte ved nærmeste bål etter å dødd.

Dette er ikke noe bare spillere på PC og Xbox One bør merke seg heller, for traileren vi har fått kunngjør også at Below kommer til PlayStation 4 senere i vår. En spesifikk dato får både PS4-utgaven og Explore-oppdateringen skal offentliggjøres senere.